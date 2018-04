Roma, De Rossi raccoglie l'eredità di Totti: accordo per il rinnovo

30 maggio 2017

Capitan...senza più l'aggiunta della parolina Futuro, che ha accompagnato praticamente tutta la sua carriera: per Daniele De Rossi è arrivato il momento di raccogliere la pesantissima eredità di Francesco Totti. La fascia, appena mollata dal numero 10, sarà sua. La Roma e il centrocampista, infatti, hanno trovato l'intesa per prolungare di due anni, fino al 2019, il contratto che era in scadenza a giugno. Imminente l'annuncio ufficiale.