Roma, De Rossi: "La Juve è ancora la più forte"

De Rossi ha analizzato la lotta per i posti in campionato ripartendo dalle ultime stagioni: "Se la Juve vince da 5-6 anni di seguito vuol dire che è più forte degli altri. Il campionato è lungo, nulla è deciso. Noi abbiamo perso qualche punto, ma adesso abbiamo delle partite da vincere assolutamente per riavvicinarci alle squadre davanti".

scorso faceva gol appena la toccava, è vero, ma comunque secondo me sta facendo un'ottima stagione. Sicuramente il fatto che la squadra stia producendo meno, non lo aiuta".

Il centrocampista è ritornato anche sul ko di Torino, una sconfitta di misura che ha comunque portato la Roma a sfiorare il pareggio nel finale: ", poteva starci e ci avrebbe portato a vedere questo nostro inizio di stagione in maniera differente. Ma non puoi basare le ambizioni di una squadra su una partita sola, soprattutto quando vai a giocare contro una squadra molto forte che noi vorremmo raggiungere".Risultati che la Roma vorrebbe raggiungere sotto la guida diLo scorso anno avevamo un allenatore magnifico e abbiamo fatto un campionato strepitoso, ma guardando la classifica e considerando il recupero da giocare potremmo aver fatto più punti al giro di boa. Già questo dovrebbe mettere tutti a tacere. E poi sta dando un'impronta facilmente riconoscibile".Daniele spende parole al miele anche per Dzeko, bomber che ha smarrito il gol negli ultimi tempi: "è un attaccante facilissimo da giudicare, un campione assoluto,. Anche quando non fa gol aiuta la squadra in maniera incredibile. L'annoLa grande novità di quest'anno è ilche De Rossi giudica in maniera positiva: "Non è ancora perfetto ma ci darà grosse soddisfazioni esia nell'accettare le decisioni sia nel non creare disastri dopo. Leverà quasi tutti i dubbi che ci sono stati in Italia in questi anni. Io sono un patito di football americano e lì è una cosa normale e riconosciuta, addirittura l'arbitro parla con lo stadio. È una cosa automatica, non si protesta e non se ne parla. Ci vorrà un po' di tempo qui anche perché ogni tanto qualche decisione è un po' dubbia perché il calcio è uno sport che ha regole più interpretabili rispetto al football".Infine, sull'amico, ma a me piaceva più calciatore quando aveva 28-29 anni perché mi faceva vincere le partite. Secondo me si sta ambientando bene in questo nuovo ruolo, anche perché ha un ottimo rapporto con Monchi. Lo aiuta a sentirsi a casa. Ha trovato il suo posto ideale".Dal giallorosso all'azzurro: De Rossi torna sull'eliminazione dell'Italia dal Mondiale e sulla bufera in Federazione. E anche lui indica in Damiano: "Non lo dico perché è mio amico, ma Damiano Tommasi ha dato un'immagine diversa sia da calciatore che da dirigente.". Super come si è inserito a causa di uscite assolutamente fuori luogo, ma negli anni ha fatto il dirigente ereditando una situazione in cui non poteva fare miracoli. Anzi,ne ha fatti nella prima gestione se andiamo a valutare i risultati ottenuti nella gestione di Conte, e i meriti quindi vanno anche alla Federcalcio". Chiusura sulla maledetta notte di San Siro e lo 0-0 con la Svezia, dovuta, secondo alcuni, alle tensioni tra il gruppo azzurro e l'ex ct Ventura: ". C'è stato un momento di grossa tensione e nervosismo, sapevamo che la situazione era molto delicata.e non mi piace parlarne, ma se penso di essere uscito dal Mondiale perché c'è stata una riunione turbolenta parto dal presupposto sbagliato. In campo potevamo fare meglio".