Roma, De Rossi ha rinnovato fino al 2019

31 maggio 2017

"Non potevo lasciare da soli i tifosi giallorossi che avevano già dovuto subire l'addio di Francesco". È questa una delle motivazioni forti con le quali Daniele De Rossi ha spiegato il suo rinnovo di contratto fino al 2019 con la Roma. "Era un mio pensiero: dopo che lasciava Francesco sarebbe stata una mazzata per i tifosi della Roma perdere un altro simbolo del romanismo e della romanità come me. C'è anche Florenzi, ma è giovane: ha tempo per diventarlo. Perdere due simboli in un colpo solo sarebbe stato troppo, sarebbe stato ingiusto".



Il rinnovo era nell'aria: "Eravamo d'accordo da quasi un mese, ma abbiamo deciso di non parlarne per lasciare spazio, prima, al tributo a Francesco. Dopo Strootman, ho rinnovato anche io: mi pare che la base sia solida. Ma soprattutto io vivo questa professione con passione, penso di essere un degno sostituto ed erede di Francesco: non a livello tecnico, ma di sentimenti sicuramente".



Poi un grazie a Spalletti, che forse lo avrebbe voluto con sé all'Inter: "Non è un caso se quando è tornato lui sono tornato a macinare il mio calcio. Non posso essere qui oggi senza ringraziarlo, gli devo tanto. Poi, nell'ultima stagione, senza infortuni sono andato alla grande".



Infine ancora un pensiero per Totti: "È stata una situazione toccante. La Roma è la nostra famiglia, da domani farà effetto non vedere più Francesco sul terreno di gioco ad allenarsi con me. Domenica è stata una giornata pazzesca, con il mio gol pensavo di aver riportato la Roma in Champions dopo il mio errore col Porto: però è andata bene lo stesso".