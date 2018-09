Roma, De Rossi: "Di Francesco non è l'unico colpevole"

23/09/2018

La sconfitta di Bologna ha acuito la crisi della Roma e, da buon capitano, Daniele De Rossi ci mette la faccia e difende Eusebio Di Francesco. "Se è lo stesso che ci ha portato in semifinale di Champions e con cui comunicavamo, non vedo perché debba essere preso come colpevole solo lui - ha detto a fine gara - Per battere Chievo e Bologna non ci vuole Guardiola in panchina. Non mi sembra il momento di dare tutte le colpe all'allenatore"