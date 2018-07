Roma, De Rossi: "Con CR7 la Juve ha già ammazzato un po' il campionato"

16/07/2018

è intervenuto questa mattina ai microfoni dell'emittente radiofonica del club prima dell'allenamento mattutino. Tanti i temi toccati si parte daalla Juve: "Il suo arrivo è un beneficio per il calcio italiano, ma soprattutto per lache lo ha preso. Vincere sette scudetti di fila vuol dire che già stai facendo le cose per bene e che un pochino già lo hai ammazzato il campionato perchè sei sempre riuscito ad essere migliore degli altri. Comprare poi il giocatore che viene considerato il piu' forte al mondo significa puntare piu' alto". Il capitano della Roma aggiunge poi che: "Cr7 si dovra' ambientare, le partite si dovranno giocare, la squadra dovrà iniziare a giocare per lui, non tutto è scritto e lo sanno a chee la, ma sicuramente a bocce ferme è un partire 2-3 piedi avanti rispetto alle altre squadre".

A chi gli chiede che cosa è cambiato rispetto a due anni fa, quando si parlava di un De Rossi a fine carriera capitan futuro risponde: "Qualcosa che mi ha cambiato da due anni a questa parte è anche l'incontro con Antonio Conte. Lui è stato importante perché mi ha fatto rendere conto che ero in una fase calante della mia carriera. Mi ha fatto piacere quello che facevo e ho capito che non è detto che a 33 anni devi correre di meno rispetto a quando ne avevi 25. LeBron James fa dei campionati migliori rispetto a quelli che faceva a 24/25 anni. Se lo fa lui perché non posso farlo io".

Sul nuovo arrivo Pastore: "Mi piace, conosco Sirigu e Verratti e me ne avevano parlato bene. Una persona per bene ed educata. Poi è un giocatore forte, avrà bisogno di tempo, di recuperare il ritmo italiano. Al PSG ammazzavano sempre il campionato, e questo è meno allenante. Dovrà essere bravo a riprendere i ritmi dell'Italia".