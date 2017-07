Roma, De Rossi ci crede: "Scudetto al Napoli? No, ci siamo noi"

23 luglio 2017

Prima parole da capitano della Roma per Daniele De Rossi dopo l'addio al calcio di Totti . " Sento sempre Francesco, per non lasciarlo solo... - ha spiegato -. Ma lui solo non lo sarà mai. Ma bisogna andare avanti, lui affronterà una situazione nuova, noi pure, anche se senza Totti sarà diverso. È un grande amico". Poi sullo lotta per lo scudetto Daniele non ha dubbi: " Lo vincerà il Napoli? Assolutamente no, ci siamo noi! ".

Impegnato a Boston per un evento insieme al presidente Pallotta e Paolo Maldini, De Rossi ha parlato a tutto campo della Roma e della Serie A. "Da 3-4 anni il nostro calcio è in crescita e il livello è aumentato - ha spiegato Daniele -. Quando affronti la Juventus in campionato sai che la vera difficoltà sta nel gruppo: la difesa è forte e gli altri reparti sono ben organizzati. Non hanno punti deboli, batterli non sarà semplice".



Poi sulla lotta scudetto: "Se sarei contento se vincesse qualcun altro, tipo il Napoli? Assolutamente no, in quel caso voglio essere io a vincere. È difficile avvicinarsi alla Juve, noi ci stiamo provando e io voglio provarci ancora per due anni". Infine una battuta sulla Nazionale: "Il nostro gruppo è affiatato e Ventura può fare qualcosa di simile a quanto fatto da Conte. Potremmo essere gli outsider come nel 2016, magari un po' più fortunati..".