Roma, De Rossi: "Colpito dall'addio di Totti"

11 maggio 2017

Con un rinnovo solo da firmare finalmente dopo 15 anni Daniele De Rossi diventerà il Capitan presente della Roma. E il centrocampista parla soprattutto dell'amico Francesco Totti in un'intervista esclusiva a Sky: "Il suo momento attuale mi colpisce perché è un momento che sta vivendo, perché tra poco smetterà, poi perché è un qualcosa di grande per la Roma. Lui non si può lamentare perché ha giocato tanto".

"Noi - aggiunge De Rossi - non ci possiamo lamentare per quello che ci ha fatto vedere e ne abbiamo goduto. Lui ha quelle qualità in campo, che invidio, che gli permetteranno di giocare in quella maniera anche a 50 anni quando giocherà con gli amici".