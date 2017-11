Roma da record: la rivincita di Di Francesco parte dal gruppo Esaltati i big, rigenerati alcuni giocatori ai margini. Così i giallorossi stanno diventando una corazzata

6 novembre 2017

Passare dalle critiche dure a un cammino da record in meno di due mesi è possibile. Chiedere a Eusebio Di Francesco che, messo in discussione dopo un inizio stagionale in salita, ha lanciato la sua Roma tanto in Italia quanto in Europa. In casa della Fiorentina i giallorossi si sono imposti con un divertente 4-2, la quinta vittoria in trasferta per un nuovo primato di successi consecutivi lontano da casa: dodici. Giocando in maniera meno attenta rispetto al recente passato, ma più produttiva in attacco dopo l'esaltante successo in Champions League. Il gruppo che a inizio stagione sembra non pienamente convinto del lavoro del proprio tecnico, ora rema dalla sua parte e i risultati stanno arrivando con grande velocità.

Il vero salto di qualità però in questo momento è dato dalla capacità di coinvolgere tutti nel progetto tecnico, un lavoro che parte già dal ritiro estivo. Non è un caso che le ultime uscite stagionali, quelle in cui Dzeko si è preso una pausa dal gol, siano state decise da giocatori come El Shaarawy e Gerson, utilizzati e rigenerati da un nuovo modo di giocare che ne esalta la qualità. Imprevedibilità offensiva e capacità di ribaltare velocemente l'azione che permettono a Di Francesco di alternare il gioco della sua Roma. Se i tre 1-0 consecutivi prima di Firenze avevano visto una squadra attenta e concentrata in fase difensiva, lasciando al lampo del singolo il compito di capitalizzare al massimo la sfida, contro la Fiorentina come con il Chelsea, si è vista una squadra propositiva e veloce, magari meno attenta in copertura - come al Franchi dove Alisson è stato infilato da Veretout dopo 383 minuti di imbattibilità in tutte le competizioni - ma comunque efficace e pericolosa in attacco. Merito anche del solito Nainggolan, autentico dominatore del centrocampo: sui palloni recuperati in pressione continuano a piovere gol e punti.

LE STATISTICHE - La Roma ha vinto nove delle ultime 11 partite contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): 2.3 reti segnate a partita in media dai giallorossi. - La Roma ha trovato 4 gol in tre degli ultimi quattro confronti contro la Viola in A: ne aveva realizzati 4 in tre delle precedenti 35 contro i toscani. - Quello di Manolas è stato il 200º centro della Roma contro la Fiorentina nel massimo campionato italiano. - La Roma ha stabilito il nuovo primato di successi in trasferta consecutivi in Serie A: 12. - In questo match ci sono stati 41 tiri totali: record in una partita di questa Serie A. - Il gol di Veretout ha interrotto una striscia di imbattibilità di 383 minuti per Alisson (tutte le competizioni). - Per la prima volta in questo campionato la Roma ha subito gol lontano dall’Olimpico. - Prima dei due gol subiti oggi, la Roma aveva concesso una sola rete nei primi tempi di questa Serie A. - Terzo gol in 107 presenze in Serie A per Kostas Manolas, il primo realizzato in trasferta. - Primi due gol in Serie A per Gerson, alla sua 11ª presenza nella competizione.

