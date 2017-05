Roma, cena d'addio per Francesco Totti

25 maggio 2017

E' iniziato il countdown per l'ultima partita di Francesco Totti con la maglia della Roma. Il capitano giallorosso ha invitato infatti la squadra a una "cena d'addio" all'hotel Cavalieri Hilton, sulla collina Monte Mario. Prima un aperitivo con vista mozzafiato su Roma, poi servizio a buffett per Francesco e compagni. Un evento in grande stile, organizzato nel tempio del cibo dello chef stellato Heinz Beck.