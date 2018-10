Roma, bruttissimo infortunio per il baby Calafiori

02/10/2018

Pomeriggio da dimenticare per la Roma primavera in Youth League. Non bastasse la sconfitta per 3-4, dopo essere passati in vantaggio 3-1, contro il Viktoria Plzen, la squadra di De Rossi ha perso Riccardo Calafiori per un bruttissimo infortunio. Il giovane difensore al minuto 80 ha subito l'intervento killer di Vaclav Svoboda ed è stato trasportato immediatamente alla clinica Villa Stuart per gli accertamenti. Le prime indiscrezioni non sono incoraggianti, si parla di rottura del perone e della tibia con anche alcuni legamenti interessati.



All'Olimpico poi i grandi gli hanno voluto dedicare la vittoria: Edin Dzeko, infatti, dopo aver segnato il gol del 5-0 è corso verso la panchina è ha mostrato la maglia numero 14 di Calafiori, uno dei migliori talenti del vivaio giallorosso.