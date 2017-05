Roma, Bruno Peres: "Spero che la Juve perda la Champions"

22 maggio 2017

Dopo aver conquistato scudetto e Coppa Italia , il 3 giugno la Juve andrà all'assalto della Champions per un Triplete che sarebbe storico. E se molti avversari si augurano il successo dei bianconeri, c'è anche chi, come Bruno Peres , spera il contrario: "La Juventus è una bella squadra, ha fatto bene, sbagliando poco, quindi ha meritato di vincere - dice il romanista -. Però noi tifiamo affinché non riescano a fare il triplete, così siamo contenti".

L'esterno giallorosso nelle ultime partite è finito in panchina: "Come me lo spiego? Dovreste chiedere a Spalletti. Ha deciso di cambiare modulo, io lo rispetto e resto a disposizione continuando a lavorare per essere sempre pronto per aiutare i compagni e dare una mano alla squadra".



Il brasiliano commenta anche lo striscione dei tifosi della Lazio per Totti: "Anche se sono i nostri rivali, sanno che è un grande calciatore e un esempio per tutti, ha meritato tutto quello che ha avuto in carriera. Siamo contenti dello striscione, nessuno se lo aspettava però è stato bello. Il futuro del capitano? Abbiamo ancora un'ultima partita che è importante vincere per noi, poi Francesco parlerà di tutto".