Roma, Bruno Peres si schianta in Lamborghini: positivo all'alcol test

5 febbraio 2018

Schianto in auto all'alba al centro di Roma per il giocatore giallorosso Bruno Peres . Il calciatore della Roma ha perso il controllo della Lamborgini su cui viaggiava intorno alle 5:20 sui via delle Terme di Caracalla all'altezza della Fao. Peres è rimasto illeso ma la macchina è distrutta. Sottoposto all'alcol test è risultato positivo: patente ritirata. La Roma l'ha punito togliendogli il giorno libero.

L'esterno, che è finito contro un alber, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente a seguito dell'incidente. Peres è risultato positivo all'alcol test e il tasso alcolemico riscontrato sarebbe sotto ai 2%.



Il difensore brasiliano è stato contattato telefonicamente dalla dirigenza giallorossa e 'richiamato' a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso da Di Francesco alla squadra. Per lui, lavoro in campo con il solo preparatore atletico.