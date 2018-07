Roma, Baldissoni: "Lo stadio va realizzato nel più breve tempo possibile"

17/07/2018

Il direttore generale della Roma fa il punto della situazione in occasione della presentazione della nuova partnership triennale con 'La Molisana'. "La Roma punta ogni anno a competere e continueremo a valutare quello che si può fare per esserlo ancora di più - dice il dg -. Ma sappiamo di aver già dimostrato di poterlo essere ogni anno. La Roma ha un profilo di competitività internazionale che qualche anno fa non riusciva ad esprimere. Continueremo a lavorare per questo".



In termini di crescita resta fondamentale la costruzione del nuovo stadio di Tor di Valle, il cui processo si è bloccato dopo l'arresto del costruttore Parnasi. "Veniamo da settimane con molta attenzione mediatica nei confronti di qualcosa che è stata, forse per semplicità, definita indagine sullo stadio della Roma. Non lo è, si chiama Operazione Rinascimento - ricorda Baldissoni -. Come ha detto la Procura, il progetto dello stadio non è oggetto dell'indagine e non è viziato. Quindi la Roma ha il diritto di veder completato un procedimento arrivato al termine e passato per una Conferenza dei servizi durata un anno e mezzo. Rendetevi conto di che tipo di vaglio ha subito un progetto del genere. È arrivato al termine e, visto che, come dichiara chi lavora all'indagine, non ci sono elementi per ritenerlo viziato, noi manteniamo fiducia e esprimiamo convinzione e diritto a vederlo realizzato nel più breve tempo possibile. Non solo nell'interessa della Roma, ma anche di questa città e dell'industria calcio".