Roma, attesa per Strootman: "Magari mi danno 11 giornate di squalifica..."

2 maggio 2017

La tensione è altissima in casa Roma. La sconfitta nel derby contro la Lazio ha riaperto i giochi per la corsa al secondo posto, ma a Trigoria tutti aspettano la decisione del Giudice sportivo riguardo all'eventuale squalifica di Strootman attraverso la prova tv dopo la simulazione che ha portato al rigore. Lo stop non è certo, ma su Instagram il giocatore è già un bersaglio: "Magari mi danno 11 giornate" ha risposto ironicamente a un commento.