Roma, ansia per Ünder: distorsione al ginocchio, salta Turchia-Irlanda

23 marzo 2018

E' allarme in casa Roma , che sta monitorando a distanza le condizioni di Cengiz Ünder . Mercoledì l'attaccante, che si trova in ritiro con la nazionale turca, ha rimediato in allenamento una distorsione al ginocchio sinistro e giovedì si è allenato a parte. Fortunatamente il problema fisico non ha causato alcun gonfiore e anche la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il giocatore ha dato esito negativo.

Come annunciato dal c.t. turco Lucescu, di sicuro Ünder non scenderà in campo stasera nel match amichevole contro l'Irlanda e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore in vista del match tra Montenegro e Turchia in programma il 27 marzo. Nessuno ha comunque voglia di rischiare per degli impegni non ufficiali e, dunque, non è escluso che l'esterno giallorosso possa tornare in anticipo a Trigoria per recuperare al meglio in vista della gara di Bologna (31 marzo) e del big match di Champions col Barcellona del 4 aprile.