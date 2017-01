Roma a caccia della Juve; bene la difesa, Dzeko fa arrabbiare Spalletti

16 gennaio 2017

Il bosniaco è finito di nuovo nel mirino di Spalletti, che torna su un vecchio motivo di dibattito relativo al suo attaccante. Le 13 reti fin qui messe a segno da Dzeko, all'allenatore non bastano. “E' troppo molle”, dice il tecnico, lamentandosi del fatto che il suo bomber spreca troppo, si accontenta. Una storia già sentita che torna d'attualità con il rigore del possibile 2-0 ai friuliani sparato in tribuna. Una questione molto cara a Spalletti perché quella fame che non vede nell'ex City è la malattia di cui spesso ha sofferto la Roma. Per questo il tecnico non le manda a dire e anzi usa i microfoni dei giornalisti per lanciare un messaggio chiaro ai suoi: se vogliamo fare l'impresa di battere la Juventus ingorda di vittorie non bastano partite normali, servono partite... cazzutissime.



A Udine la Roma ha ripetuto la prestazione di carattere già vista a Genova e ha mantenuto la porta inviolata per la quarta volta nelle ultime sei partite. Dopo il crollo interno con l'Atalanta ha perso solo dalla Juventus e soprattutto ha inziato a fare quello che Manolas, alla vigilia del match del Friuli, ha detto essere fondamentale per puntare al titolo: fare punti con le piccole. Niente più svarioni, niente più black out. La nuova Roma è una squadra che ha saputo rimediare ai tanti infortuni in difesa trovando un suo equilibrio. Per fare il salto manca ancora qualcosa. La Juve oggi è lontana un punto, con una gara da recuperare. Se i giallorossi vogliono davvero insidiare la capolista il prossimo mese è decisivo. Il calendario sorride ai capitolini (Cagliari, Fiorentina e Toro in casa, Samp e Crotone in trasferta). Servono altre partite cazzutissime, dove tutti giochino come l'emblema della voglia giallorossa: Radja Nainggolan.