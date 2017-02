Roma, Szczesny "sotto attacco": hackerato il profilo Instagram

8 febbraio 2017

E' stato dalle 13.30 circa che hanno iniziato ad apparire sul profilo del portiere immagini osè e poco affini al calcio o alla vita personale di Szczesny il quale, appena risolto il problema, ha immediatamente provveduto alla rimozione delle foto. Il portiere ex Arsenal ha inoltre pubblicato un post di scuse spiegando ai suoi follower l'accaduto: "Come avrete notato, il mio account è stato hackerato. Sono molto dispiaciuto per le foto che sono state pubblicate. Ora sono riuscito nuovamente ad entrare nel mio account, ma anche l’hacker ha ancora l’accesso. Sono al lavoro con il mio team per risolvere questo problema il prima possibile".