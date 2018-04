Roma: Pellegrini e Strootman in dubbio per il Napoli

4 ottobre 2017

Due problemi per Eusebio Di Francesco sulla strada che porta la Roma al big-match del 14 ottobre contro il Napoli. Sia Lorenzo Pellegrini , sia Kevin Strootman si sono sottoposti a esami clinici che non hanno sciolto i dubbi sulla loro presenza all'Olimpico. Gli esami hanno evidenziato per l'olandese un "ematoma muscolo-fasciale" alla coscia sinistra, mentre per l'ex Sassuolo "una quota di edema post/distrattivo nel muscolo soleo destro".

La Roma ha anche parlato dei tempi di recupero di entrambi i giocatori nei bollettini medici pubblicati sul proprio sito. Per quanto riguarda Strootman "l’atleta ha già cominciato le cure del caso e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno", mentre per quanto riguarda Pellegrini "l’atleta ha già cominciato le cure del caso con prognosi ad oggi di circa 7-10 giorni". L'obiettivo è provare a riaverlo per la sfida al Chelsea in Champions League.



Problemi fisici che non hanno permesso a Strootman di rispondere alla chiamata dell'Olanda e a Pellegrini di essere a disposizione di Ventura. Di Francesco e la Roma possono sorridere solo a metà: i due giocatori potranno recuperare dai rispettivi problemi con tutta calma a Trigoria, ma solo l'olandese potrebbe esserci contro il Napoli di Sarri.