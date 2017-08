Roma, Iheanacho al Leicester avvicina Mahrez

1 agosto 2017

Kelechi Iheanacho al Leicester è una buonissima notizia per... la Roma. Secondo la stampa britannica, infatti, le Foxes pagheranno 25 milioni di euro per assicurarsi l'attaccante nigeriano che ha già fissato le visite mediche. L'arrivo del classe '96 dal Manchester City potrebbe favorire l'uscita di Riyad Mahrez, da settimane nel mirino dei giallorossi e per il quale il Leicester ha sempre detto no. Ma ora gli inglesi potrebbero ammorbidirsi.