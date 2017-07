Nainggolan, barbiere di qualità

29 luglio 2017

Tatuaggi, cresta e look stravagante. Nainggolan è uno dei calciatori più estrosi e stravaganti del mondo. E così il proprietario del Bostonian Barber Shop ha invitato Radja nel suo negozio per riproporre il suo celebre taglio. E anche con il rasoio in mano, nei panni del barbiere, il centrocampista giallorosso non ha sfigurato...