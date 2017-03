La tournée della Roma negli Usa: sfiderà Psg, Tottenham e Juve

22 marzo 2017

Anche la Roma prenderà parte alla prossima International Champions Cup. A luglio i giallorossi voleranno in America per tre sfide di lusso contro Psg, Tottenham e Juventus. Dzeko e compagni inizieranno la loro avventura il 19 luglio contro i francesi, ma la sede del match è ancora da stabilire. Poi la partita contro gli Spurs che si giocherà il 25 luglio in New Jersey alla Red Bull Arena. Prima di tornare in Italia la sfida più attesa contro i bianconeri. La Roma la giocherà in "casa" a Boston, sede di Pallotta. Appuntamento al Gillette Stadium di Foxborough fissato per il 30 luglio.



"È un onore per noi tornare a partecipare alla International Champions Cup assieme alle migliori squadre del mondo in una competizione che è ormai divenuta un appuntamento di grande prestigio", ha dichiarato il presidente James Pallotta.



“Ci aspettano partite di grande livello in cornici di pubblico straordinarie. Per la Roma è un’opportunità per mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale: sono contento che potremo nuovamente giocare negli Stati Uniti. Sarà un’ottima occasione per rafforzare il legame tra il club e gli appassionati americani”.