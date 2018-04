La Roma si gode Dzeko: gli ottavi di Champions sono a 5 punti

19 ottobre 2017

I due gol del bosniaco, insieme al timbro di Kolarov, hanno permesso ai giallorossi di conquistare un punto fondamentale in un campo difficilissimo. La Roma ora è seconda nel Gruppo C, a due lunghezze dal Chelsea e a +3 sull'Atletico Madrid, che ieri non è andato oltre lo 0-0 in casa del Qarabag. Ciò significa che alla banda di Di Francesco basteranno altri cinque punti nelle prossime tre gare per centrare la matematica qualificazione agli ottavi di finale.



A trascinare la squadra al momento c'è un super Dzeko, che dopo l'addio di Spalletti secondo molti rischiava di non confermarsi ai livelli della passata stagione, quando chiuse con 29 gol in campionato e 39 complessivi. Invece il bosniaco ha ricominciato da dove aveva finito: segnando a raffica e risultando un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra. Sono già 7 i gol in campionato (in sette gare) e tre quelli in Champions (in tre partite), ma un'altra nota altrettanto importante è il modo in cui si sta esprimendo sul campo. Anche ieri Dzeko è stato indispensabile per il lavoro spalle alla porta, fatto di sponde e palle protette per fare salire i compagni, serviti spesso anche in verticale. Una sorta di regista avanzato, con doti realizzative notevoli. Alla faccia di chi, un anno e mezzo fa, aveva smesso di crederci.