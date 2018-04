La Roma sfida la Juve con una difesa da scudetto Sabato c'è il tabù Stadium, ma se i giallorossi dovessero uscire imbattuti...

di ALBERTO GASPARRI 17 dicembre 2017

Sembrerà strano, ma la Roma che potrebbe essere a -1 dal Napoli capolista se dovesse battere la Samp nel recupero del match di Marassi rinviato per il maltempo, fonda i suoi successi sulla difesa. E pensare che l'arrivo di Di Francesco sulla panchina giallorossa faceva pensare a tutto, tranne che a una squadra brava soprattutto a non prendere gol, piuttosto che a farne. Intendiamoci, con gente come Dzeko, Perotti, El Shaarawy o Schick, giusto per citarne alcuni, l'attacco non è certo un problema, ma finora i risultati (ottimi sia in campionato, sia in Champions) si reggono su una fase difensiva davvero super. A oggi, pur con una gara in meno, le reti incassate sono solo 10, di cui due, recenti, su rigore contro Genoa e Lazio. In tabellino figurano anche nove volte con la porta inviolata su 16 gare. Numeri che rendono quella della Roma la migliore difesa della Serie A davanti a Napoli, Inter e Juve nell'ordine. E visto che di solito in Italia vince chi subisce meno...



La sfida contro il Cagliari, poi, ha celebrato una squadra che agli avvesrari concede pocchissimo anche in fatot di occasioni: per la terza volta in Alisson non ha subito alcun tiro nello specchio della porta. E se davanti gli attaccanti faticano un po' ad andare a segno, ci pensano i compagni a fare il loro lavoro da goleador. Tanto che Fazio è l’11° giocatore della Roma a trovare la rete in questo torneo: solo Juventus e Udinese (12 ciascuna) hanno mandato a segno più calciatori. Pochi gol forse, ma buoni e pesanti visto che quello contro il Cagliari è stato il quinto successo per 1-0 in questa Serie A: più di ogni altra squadra.



L'esame degli esami, però, ci sarà sabato sera, quando la Roma sarà ospite della Juve in quello Stadium che è tabù per la formazione capitolina. Si troveranno di fronte la migliore retroguardia e il migliore attacco. E se i ragazzi di Di Francesco dovessero tornare imbattuti da Torino, allora non si dovrebbe parlare soltanto di difesa da scudetto...

LE STATISTICHE DI ROMA-CAGLIARI • La Roma ha tenuto per nove volte la porta inviolata in questo campionato, più di ogni altra squadra.

• Quinto successo per 1-0 della Roma, almeno due più di ogni altra squadra nella Serie A 2017/18.

• Roma imbattuta da sette gare di fila contro il Cagliari in campionato; nelle ultime quattro sfide all’Olimpico non ha subito alcun gol.

• Per la terza volta nel campionato in corso, la squadra di Eusebio Di Francesco non ha concesso agli avversari alcun tiro nello specchio.

• I giallorossi hanno effettuato più di 20 tiri in ciascuna delle ultime tre partite di campionato, per un totale di 84 conclusioni

• Federico Fazio è l’11° giocatore della Roma a trovare la rete in questo campionato: solo Juventus e Udinese (12 ciascuna) hanno mandato a segno più giocatori.

• Secondo rigore sbagliato da Diego Perotti in Serie A, su 14 calciati in carriera: entrambi gli errori sono arrivati nel campionato in corso.

• Sette delle 21 conclusioni dei giallorossi hanno visto la partecipazione di Perotti: quattro tiri, tre occasioni create per i compagni.

• Alessio Cragno è l'unico portiere ad avere già parato due rigori in questa Serie A, su quattro affrontati in 10 presenze.

