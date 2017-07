Kolarov si prende la Roma: "Lazio? Da oggi è una rivale"

23 luglio 2017

Da ex laziale , qualcosa sui suoi trascorsi doveva dirla. Aleksandar Kolarov si presenta alla Roma così: "Non voglio negare il mio passato, la Lazio è stata una bella esperienza ma da oggi sarà una mia rivale sul campo. Darò il 100% per questa maglia". Il terzino serbo arrivato dal Manchester City ha rilasciato le prime dichiarazioni al canale tematico del club giallorosso: "Accordo con Monchi raggiunto in due minuti. La Serie A è di nuovo competitiva".

Sette stagioni al City ma anche quelle tre con la maglia dei cugini rivali. Molti tifosi della Roma non hanno preso con entusiasmo l'arrivo di Kolarov per via del suo passato laziale ma le prime parole del serbo non lasciano dubbi. "Sono molto contento di essere qui. I primi contatti con la Roma risalgono a una settimana fa, ho parlato con il Direttore e alla fine è andata come tutti volevamo. Il mio obiettivo è sempre vincere. darò il 100% per vincere ogni partita e provare a conquistare qualche trofeo" promette ai microfoni di Roma Tv.



"Seguivo la Serie A ogni domenica. Ora il calcio italiano sta tornando dove era prima, è un campionato molto competitivo. Non posso e non voglio negare il mio passato. Però in questo momento sono alla Roma e come ho dato il 100% alla Lazio ora darò più del 100% alla Roma. La Lazio è stata una bella esperienza, però da oggi loro sono miei rivali sul campo". Il derby non va mai in vacanza.