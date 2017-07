Juve, Buffon: "Quest'anno sarà più dura"

31 luglio 2017

Tempo di bilanci per Gigi Buffon al termine del tour americano dopo il pareggio 1-1 contro la Roma: "Credo che sarà una stagione molto più difficile. Milan, Roma, Napoli e Inter si sono rinforzate, ma crediamo in noi stessi e nei valori che ci hanno portato a vincere. Quindi, pensiamo di poter fare bene". Gli fa eco Claudio Marchisio : "Ho sempre saputo che ci sarebbe voluto un anno per riprendermi dopo il rientro dall'infortunio. E' una Juve che sta crescendo e Douglas Costa si vede che è un campione".

"Douglas Costa - aggiunge Marchisio - è appena arrivato ma sa già trovare le posizioni in campo. Dovremo guardarci da Napoli e Roma che io metto davanti a tutti, perché hanno già una base molto solida. Poi Milan e Inter, anche se quando si cambia tanto non è mai facile. I rossoneri avranno le coppe, i nerazzurri no e questo può essere un vantaggio, anche se già l'anno scorso pensavamo che l'Inter potesse esser un'avversaria per lo scudetto e non lo è stata". Poi su Bonucci: "E' stata una trattativa veloce, rispettiamo la scelta di Leo. Adesso Rugani, che è il più giovane dei difensori, deve diventare più maturo".