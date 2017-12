Il saluto di Totti, capitano per sempre

27 dicembre 2017

Il 28 maggio 2017 è banalmente la giornata di Roma-Genoa. In realtà, per tutti, per il nostro calcio, è uno di quei giorni indimenticabili. Anche tristemente, in qualche modo. E' il giorno dell'addio di Francesco Totti al calcio, l'addio alla Roma all'ultima bandiera della nostra Serie A e a uno dei più grandi talenti che il nostro pallone abbia mai prodotto. Il 28 maggio è anche un giorno stupendo, però. Stupendo per le emozioni provate, per il saluto commosso non sono del suo popolo, ma di tutto il pianeta calcio. E' il giorno della lettera, lunga, romantica, del giro di campo, dei palloni calciati in curva. Il giorno dei giorni nella storia della Roma. Lo abbiamo voluto ricordare come evento cardine del 2017. Rivivetelo attraverso i nostri articoli.