ICC: poker della Roma, Barcellona battuto

01/08/2018

Vittoria in rimonta per la Roma nell'amichevole in Texas contro il Barcellona per l 'International Champions Cup . Finisce 4-2 per i giallorossi: nel primo tempo catalani subito avanti con Rafinha (7') e primo pareggio romanista di El Shaarawy (35'). Nella ripresa "beffa" firmata Malcom (49'), a un passo dai capitolini fino a qualche giorno fa, prima delle tante sostituzioni e delle reti di Florenzi (78'), Cristante (83') e Perotti su rigore (86').

La Roma soffre ma vince contro il Barcellona all'AT&T Stadium. Di contro c'era Malcom, protagonista della beffa di mercato subita dai giallorossi, nella squadra spagnola di Valverde che lancia tanti giovani e giovanissimi in campo. Di Francesco, dal canto suo, schiera Olsen tra i pali e un tridente con El Shaarawy, Kluivert e Dzeko. Il Barcellona parte alla grande e dopo una combinazione con Munir, l'ex interista Rafinha segna il gol del vantaggio (7'). La Roma reagisce al 35' con una bell'azione di Kluivert sulla destra che serve poi al centro per El Shaarawy, piatto destro ed è pareggio. Il Barcellona continua a spingere e crea diverse occasioni, ma il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa ecco il gol beffa di Malcom che al 49' riporta avanti i blaugrana. Proprio il brasiliano a segno, lui protagonista di un giallo di mercato tra giallorossi e catalani appena qualche giorno fa. Le sostituzioni cambiano volto alla squadra, e se il giovane Barcellona diventa praticamente una formazione Primavera, la Roma non perde in qualità e trova al 78' il 2-2 con un guizzo di Florenzi. Un diagonale forte e preciso di Cristante (83') ribalta il risultato e un calcio di rigore procurato da Schick e trasformato con la solita freddezza da Perotti (86') fissano il punteggio sul 4-2 per la Roma che conquista così i suoi primi tre punti dell'International Champions Cup.



IL TABELLINO

BARCELLONA-ROMA 2-4

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo (19' st Cuenca), Marlon (1' st Brandariz), Lenglet (19' st Palencia), Cucurella (1' st Paco Alcacer); Sergi Roberto (1' st Monchu), Arthur (1' st Puig), Rafinha (19' st Collado); Aleix Vidal (1' st Ballou), Munir (1' st Ruiz), Malcom (18' st Perez). A disp.: Ter Stegen, Denis Suarez, Miranda, Gomes, Mingueza, Ezquieta. All. Valverde.

Roma (4-3-3): Olsen (1' st Mirante); Florenzi, Manolas (17' st Juan Jesus), Marcano (31' st Fazio), Santon (16' st Cristante); Lorenzo Pellegrini (18' st Luca Pellegrini), De Rossi (21' st Pastore), Strootman (17' st Schick); Kluivert (17' st Perotti), Dzeko (23' st Gonalons), El Shaarawy (31' st Kolarov). A disp.: Juan Jesus, Bianda, Cardinali, Daniel. All. Di Francesco

Marcatori: 6' Rafinha (B), 35' El Shaarawy (R), 4' st Malcom (B), 33' st Florenzi (R), 38' st Cristante (R), 41' st rig. Perotti (R).