Hiljemark verso Kiev. La Roma ne prende atto

20 gennaio 2017

Conclusa la missione a Londra, dove si sono raffreddate le piste che portavano a Feghouli e Musonda, la Roma cambia obiettivo. Luciano Spalletti si aspetta l'esterno offensivo , che doveva sostituire Salah in Coppa d'Africa, già da un paio di settimane ma intanto si lavora per il centrocampo. La società giallorossa ha avviato i primi contatti con Oscar Hiljemark , svedese di proprietà del Palermo. Ma su Hillemark c'è la Dinamo Kiev.

Ventiquattro anni, contratto in scadenza nel giugno del 2019, il giocatore è in cerca di una sistemazione. E' stato lo stesso direttore sportivo rosanero Nicola Salerno ad ammettere: "Hiljemark probabilmente andrà via". In un primo tempo aveva rifiutato la proposta della Dinamo Kiev, così la Roma e il Palermo hanno abbozzato il progetto di prestito con obbligo di riscatto. Ma nelle ultime ore la destinazione Kiev si è quasi concretizzata, e si attendono sviluppi in tal senso.