Game over Spalletti: in corsa anche Montella e Gasperini

5 aprile 2017

Per Montella si tratterebbe di un ritorno per la Capitale, lui che ha fatto la storia della Roma in campo con i suoi gol e poi l'ha allenata per poco più di 3 mesi nel 2011 quando subentrò a Claudio Ranieri. In estate fu poi sostituito da Luis Enrique, proprio il tecnico spagnolo che è attualmente in corsa per prendere il posto di Spalletti. L'allenatore lascerà il Barcellona e Monchi vorrebbe riportarlo sulla panchina giallorossa. Montella, come scrive La Gazzetta dello Sport, è in attesa di novità sul fronte societario in casa Milan. L'Aeroplanino vorrebbe rimanere in rossonero, ma aspetta delle garanzie sul progetto cinese curato da Fassone.



Nella Capitale stuzzica anche il nome di Gian Piero Gasperini visto quello che sta facendo con l'Atalanta. Si aspettano novità anche da Parigi sul futuro di Emery che con Monchi ha fatto grande il Siviglia. E per finire non bisogna dimenticare Di Francesco che è stimato da tutti e conosce benissimo l'ambiente di Trigoria.