Florenzi, incubo finito: "Il ritorno in campo mi ha emozionato"

16 settembre 2017

Incubo finito per Florenzi. Col Verona l'esterno giallorosso è tornato a giocare dopo il lungo stop e si gode il momento. "Ero molto emozionato per il mio ritorno in campo. Ho cercato di fare tutto al meglio, di sacrificarmi per la squadra", ha spiegato a Premium Sport. "Volevo far pensare alla gente che mi ero solo preso un periodo di riposo - ha aggiunto -. Ora, uno degli obiettivi, è il ritorno in Nazionale, ma dipenderà dalle prestazioni col club".