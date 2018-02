Dzeko: "Felice di essere rimasto, Roma è casa mia"

1 febbraio 2018

"Sono davvero lusingato dell'interesse del Chelsea - ha detto Dzeko come riporta LaRoma24.it - è un club che apprezzo e rispetto molto. Tuttavia durante le ultime settimane sono state raccontate tante storie su una mia partenza da Roma, ma io sono ancora qui".



"Alla fine io sono felice di rimanere a Roma, perché Roma è diventata la mia casa ed è una parte indelebile della mia vita. Fin dal primo giorno sono stato accettato a Roma in un modo irreale e non posso mai dimenticarlo, a questa città sono legato da alcuni dei momenti più felici della mia vita. Per la prima volta qui ho sentito la felicità della paternità da quando è nata la mia piccola Una e anche mio figlio Dani è nato a Roma", ha concluso Dzeko.