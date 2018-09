Derby di Roma, Kolarov nella storia: ha segnato con entrambe le maglie

29/09/2018

Per Kolarov, dunque, doppia soddisfazione. La rete del momentaneo 2-1 alla Lazio l'ha inserito di diritto nella storia del derby capitolino. Prima di lui, soltanto Arne Selmosson era riuscito a far gol sia con la maglia giallorossa, sia con quella bianconceleste nella stracittadina. Un primato che risaliva al 1958 e che ora si ripete. Soprannominato "Raggio di Luna" per la sua carnagione molto chiara, l'attaccante svedese dal '56 al '58 ha giocato con la Lazio, segnando 31 gol, poi è passato dall'altra sponda del Tevere per 135 milioni di lire. Un trasferimento molto discusso e criticato dai tifosi, soprattutto perché alla prima volta da avversario, il 30 novembre del '58, l'attaccante ha punito subito i biancocelesti. "Il primo derby che giocammo da avversari lui mi fece gol e non esultò, tanto è vero che tutto lo stadio, laziali e romanisti, lo applaudì per il suo gesto", ricorda il portiere Lovati. Alla Lazio Selmosson segnerà ancora il 18 ottobre del 1959. Due sigilli che ancora bruciano ai tifosi bianconcelesti e che Kolarov (già a segno nel derby con la Lazio l'11 aprile del 2009 ) ha fatto tornare d'attualità.