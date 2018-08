De Rossi: "Vinco con la Roma e poi vado in Mls"

07/08/2018

Il capitano giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2019: "Sono terrorizzato dal rischio di dovermi trascinare sul campo - dice -. Finché sarò forte voglio dire basta al calcio da solo. Monchi mi ha fatto sentire tutta la sua vicinanza calcistica e umana, al termine del campionato mi ha fatto capire che tenevano a me. Non abbiamo parlato di altri anni, da dirigente o da allenatore". Dopo la Roma potrebbe esserci un'evventura in Mls: "Se non gioco più ad alti livelli non è che vado via dalla Roma per rubare soldi altrove. Ho sempre detto che un'altra esperienza, magari in questo Paese, mi affascinerebbe. Ho un anno davanti e ci penseremo più in là".



Otto anni più giovane di De Rossi è Kostas Manolas, che non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma: "Il mio futuro è il quinto anno a Roma - dice a Espn -. Se non stessi bene non resterei qua perché mi piace Roma. Mi piace la mia vita a Roma, la mia famiglia sta bene. Resto qua". Il greco quest'anno dovrà vedersela con Cristiano Ronaldo: "Quando uno dei migliori giocatori arriva in Italia, è sempre un buona cosa. Per noi Cristiano Ronaldo può essere uno stimolo extra perché quando giochi contro questi giocatori devi dare il tuo meglio. Mi piacerebbe vedere più giocatori di questo tipo in Serie A. Preferirei avere giocatori così nella nostra squadra. Ne sarei felice. La Juventus? E' davvero forte ed è la favorita per lo scudetto. Proveremo a fare il massimo e migliorare rispetto all'anno scorso".