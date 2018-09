De Rossi, parole da capitano: “Io sono di proprietà dei tifosi della Roma”

15/09/2018

Daniele De Rossi, semplicemente un vero romanista. Il 35enne, leader indiscusso della squadra di Eusebio Di Francesco, sente il peso di indossare la fascia da capitano della Roma. Da sempre tifoso della Lupa, De Rossi è diventato ufficialmente titolare della fascia dopo l’addio di Francesco Totti nel maggio del 2017 e ogni volta che scende in campo, il campione del Mondo del 2006 cerca di onorarla e di trasferire ai compagni quello che vuol dire indossare la maglia della Roma.



In una intervista rilasciata a ‘Il Romanista’, De Rossi ha mostrato tutto il suo attaccamento al club capitolino: “Essere capitano è una responsabilità enorme che ti porti sempre addosso. Significa che non hai scelta. Che quando in passato ho avuto offerte o quando stavamo sull'orlo del fallimento o quando le cose non andavano, quando ti chiama semplicemente qualcuno non sei tu che rispondi, perché tu, io sono della Roma nel senso di proprietà della Roma, dei tifosi della Roma. Io Daniele De Rossi sono di proprietà dei tifosi della Roma”.



Parole che faranno entusiasmare i supporters giallorossi che si aspettano tanto anche quest’anno dalla truppa di Eusebio Di Francesco che ha cambiato tanto rispetto alla stagione appena conclusa: “Questo è un gruppo sano, aiuta i giocatori nuovi, li abbraccia e li accoglie in maniera spontanea e positiva. Fosse per me terrei sempre tutti i compagni di squadra, anche perché mi affeziono e quando un compagno va via mi dispiace. Poi ci sono idee del mister, del presidente, del direttore e bisogna mettere tutto insieme. Io queste cose non le posso sapere, forse neanche le devo sapere. Ma so che il gruppo c'è, che questi arrivati sono forti, che la squadra è forte”.