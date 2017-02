De Rossi: "la Roma non si lasci scappare Spalletti". Totti risponde alla Raggi

7 febbraio 2017

" Roma, non farti scappare Spalletti ". E' il messaggio che De Rossi lancia alla società dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Credo che il mister abbia dimostrato di essere il tassello che serve per mantenere la Roma a certi livelli, è sicuramente un qualcosa in più che altre squadre non hanno - ha detto a Premium Sport - Spalletti è la pietra dalla quale la Roma deve ripartire". Intanto Totti risponde all'invito del sindaco di Roma sullo stadio.

Ancora De Rossi a Premium Sport: "Era una partita difficile, il risultato non rende la verità sulla differenza delle squadre. La Fiorentina è molto forte ma abbiamo interpretato alla grande il match. Cosa manca per ridurre il gap con la Juventus? La Juve le vince quasi tutte, starle dietro e non mollare è un passo in avanti. Facciamo dei punti che in altri campionati basterebbero per vincere ma questi vincono sempre. Una squadra forte come la nostra è capitata in un periodo con una squadra di extraterrestri che da sei anni sta ai massimi livelli. Non è finita, mancano ancora molte partite e sicuramente non molleremo". Sul rinnovo: "Non ho mai parlato del futuro, preferisco concentrarmi sul presente perché credo che sia la miglior soluzione. Quello che conta ora è la prossima sfida al Crotone. Il futuro a 33 anni non è un assillo poi la società mi chiamerà e ne parleremo. "L'infortunio nel riscaldamento? Sì, mi è partita una zolla sotto il piede e la caviglia si è girata, fortunatamente era la sinistra".