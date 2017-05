De Rossi: "Non so se resterò alla Roma"

12 maggio 2017

I tifosi della Roma hanno bisogno di certezze a pochi giorni dal ritiro di Francesco Totti. E in un ambiente colpito dall'addio del capitano manca una conferma importante quella di Daniele De Rossi, che ai microfoni di Sky Sport non scioglie i dubbi sul futuro: "Non lo so, in questo momento non lo so. Io penso che non sia nemmeno tanto importante. Non sto meditando cose strane. Ma ci sto pensando tanto. C'è un rapporto solido e d'amore che comunque vada non si interromperà".