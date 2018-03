Crotone-Roma, Di Francesco: "Diamo tutto per il terzo posto"

17 marzo 2018

LE PAROLE IN CONFERENZA

- Dopo una settimana di passione, come arriva mentalmente la squadra a Crotone?

Stiamo bene e siamo carichi, con la voglia di mantenere il terzo posto in classifica. Perotti non sarà convocato per un fastidio muscolare, mentre Florenzi ha recuperato.



- Possibilità per El Shaarawy?

Giocherà dall'inizio e sono convinto che potrà tornare a fare bene. Mi auguro che possa tornare al gol



- Gonalons è pronto per tornare in campo dall'inizio?

Anche lui giocherà dall'inizio al posto di De Rossi. Sta bene e si è allenato bene. In Champions ho voluto giocatori con altre caratteristiche, ma si è sempre allenato bene e con impegno



- Come commentate il Barcellona?

Lo affronteremo con orgoglio ed entusiasmo perché sfidiamo squadre fortissime e il migliore al mondo. Loro sono contenti di averci trovato ai quarti, e noi siamo contenti di fare una sfida così. Possiamo fare ancora bene in Europa, ma in campionato dobbiamo dare tutto



- Schick accanto a Dzeko è accantonata?

Potrebbe essere riproposta, ma deciderò in base alle sensazioni di domani. Ho tre dubbi



- E' più l'orgoglio per i quarti di Champions o i rimpianti per non lottare per lo scudetto?

Guardo sempre avanti. Potevamo avere qualche punto in più, ma Napoli e Juventus sono superiori. Mi dispiace per il distacco, ma abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto. Tanti vorrebbero essere al nostro posto, ai quarti di Champions. Dobbiamo essere orgogliosi



- Le entrate della Champions la rassicurano per il mercato estivo?

Ben vengano gli introiti, i quarti di finale sono una bella notizia per tutti. Dà forza alla squadra e alla società, dando una spinta ai giocatori di voler venrie a giocare alla Roma. Noi ci dobbiamo credere comunque



- Gerson ha la qualità per giocare come regista basso?

Ha la qualità per coprire più ruoli. E' cresciuto moltissimo e sa rimanere in partita per novanta minuti. Ha più consapevolezza e si è italianizzato nello stare in campo. Come regista basso non lo vedo perché gli piace toccare la palla troppe volte



- Florenzi non sta bene, può giocare Peres o Silva?

Silva non è pronto. Vediamo se giocherà Florenzi o Bruno Peres. Abbiamo bisogno di tutti e di averli pronti per mantenere il terzo posto



- Come ha preparato mentalmente i ragazzi per questa sfida e lasciar stare il Barcellona?

Tutte le gare sono importanti, anche se è normale che si parli di Barcellona. Non dobbiamo pensarci. La nostra Champions del futuro passa anche da Crotone, squadra che quest'anno si sta riproponendo. Hanno caratteristiche particolari ed è un campo difficile. Dobbiamo prendere la sfida con le molle