Chapecoense in Italia: amichevole con la Roma a settembre

25 luglio 2017

A nove mesi dalla tragedia aerea che ha colpito il mondo intero ed è costata la vita a 71 persone tra calciatori, giornalisti e dirigenti, la Chapecoense sbarcherà a Roma per giocare un'amichevole contro i giallorossi. Il club brasiliano ha infatti accolto l'invito del presidente Pallotta. Prima della partita, in programma all'Olimpico il 1° settembre, la squadra di Santa Caterina verrà ricevuta in Vaticano da Papa Francesco .

Dopo la tragedia dello scorso 29 novembre, dunque, la Chape volta pagina. E lo fa con una piccola tournée in Europa. La partita contro gli uomini di Di Francesco, infatti, non sarà l'unica tappa nel Vecchio Continente per il club brasiliano. Il 7 agosto, prima di volare in Giappone per la Suruga Cup, la Chapecoense affronterà anche il Barcellona al Camp Nou. Due gare di grande prestigio, per dimostrare al mondo che la Chape non si arrende e continua a lottare.