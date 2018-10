Champions League: Dzeko bello di notte e la Roma eguaglia il Barça

24/10/2018

Quano il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare ed Edin Dzeko appartiene alla categoria. La Champions League è il suo terreno di caccia preferito e i numeri sono lì a dimostrarlo: cinque gol nelle ultime due partite, otto nei dodici match europei della scorsa stagione. Questione di motivazioni, ma i campioni si vedono nel momento del bisogno e allora ecco 90' di classe per spazzare via critiche e voci di un presunto malcontento.



Alle spalle la batosta contro la Spal, i giallorossi hanno risposto bene all'appuntamento e Di Francesco si è preso una piccola rivincita. La Roma gioca un calcio europeo, tocchi e qualità e quando ha spazi è capace di fare molto male. Poi con un finalizzatore com Dzeko in serata tutto è più facile: con la doppietta al Cska Mosca il bosniaco ha aggiornato i suoi numeri giallorossi per entrare nella storia del club: 80 gol e 9° posto nella speciale classifica dei goleador romanisti. Nel mirino c'è Marco Delvecchio a -3, tanto per ribadire l'importanza delle statistiche.



Poi con un Pastore sempre acciaccato, la Roma ha scoperto Lorenzo Pellegrini. DiFra gli ha dato fiducia e nel ruolo di trequartista avanzato ha trovato la sua dimensione a suon di ottime prestazioni. È esploso al momento giusto, si è fatto trovare pronto e ora per il Flaco riprendersi la maglia da titolare sarà veramente complicato.