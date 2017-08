Amichevoli, la Roma cade a Siviglia

10 agosto 2017

A partire meglio è il Siviglia: al 5', Correa cerca il pallonetto, ma Alisson è attento e blocca sulla linea di porta. Sono sempre gli andalusi ad andare vicini al gol con Montoya che, servito da Krohn-Dehli, conclude di destro dall'interno dell'area, ma trova soltanto l'esterno della rete. Verso la fine del primo tempo, è la Roma a salire in cattedra: al 37', Kolarov, su punizione, cerca il gol, ma Sergio Rico respinge con i pugni. L'estremo difensore dei padroni di casa è ancora attento sulla conclusione dalla distanza di Strootman. I giallorossi sono pericolosi anche in contropiede, con Perotti: l'ex Genoa, al 42', cerca il destro dal limite, ma il suo destro viene ribattuto in corner. Nella ripresa, Di Francesco ricomincia con gli stessi undici titolari, mentre Berizzo inserisce l'ex Sampdoria Muriel. E' proprio il colombiano a cercare per primo il gol nel secondo tempo, ma il suo destro finisce a lato. Al 50', Roma vicinissima all'1-0: Perotti crossa al centro e trova Defrel. L'ex Sassuolo, di prima, calcia verso la porta di Soria, entrato al posto di Sergio Rico, ma il classe '91 trova soltanto il palo. Non si fa attendere la reazione del Siviglia: Krohn-Dehli trova un gran colpo di testa, ma Alisson compie un miracolo, togliendo il pallone dalla rete. Al 63', gli andalusi rischiano l'autogol: ad andarci vicino è Lenglet, che nel tentativo di anticipare Dzeko devia il pallone verso la porta, ma Soria è attento. Dopo 4 minuti, Kolarov conquista un calcio di punizione, e Perotti sfiora l'incrocio su calcio da fermo.



Al 73', però, arriva il vantaggio del Siviglia: a trovarlo è Escudero, che sfrutta un ottimo assist di Nolito intercettato da Manolas e fulmina il portiere giallorosso sul primo palo. Di Francesco corre subito ai ripari, togliendo De Rossi e inserendo Gonalons. Dopo pochi minuti, finisce la partita di Manolas che, tentando l'allungo su Muriel, si infortuna. Al suo posto, Juan Jesus, con Gerson che rileva Nainggolan. All'89', Dzeko viene atterrato in area, ma Martinez si accorge della simulazione e lo ammonisce. Nel finale, con la Roma tutta riversata alla ricerca del pareggio, arriva invece il raddoppio del Siviglia: a firmarlo, al 90', è Nolito, che si invola in contropiede e trova ancora impreparato Alisson sul primo palo. Palla al centro e i giallorossi accorciano le distanze: a trovare il gol è Dzeko, che dal limite dell'area trova l'angolino basso con un destro a giro. Il tempo a disposizione degli uomini di Di Francesco, però, si esaurisce, e arriva la prima sconfitta nei 90 minuti di questo precampionato. I giallorossi potranno rifarsi, sempre in Spagna, domenica contro il Celta.