Alisson: "La Roma come il Brasile: possiamo vincere scudetto e Mondiale"

16 novembre 2017

"La Roma è come il Brasile", parole di Alisson. Il portiere dei giallorossi e della nazionale brasiliana sogna in grande: "Abbiamo le stesse chance di vincere scudetto e Mondiale: 50 e 50. Nessuno vince prima, ma siamo sulla strada giusta qui e anche in nazionale. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e di alto livello, stiamo lavorando bene. Cercheremo di arrivare in fondo per vincere lo scudetto e pure il Mondiale".

"Ho imparato cosa significa il derby per questa città, per questa squadra e questi tifosi, per me è troppo importante vincerlo. Sarà una grandissima partita, tutte e due le squadre sono in un gran momento", continua il portiere numero uno.



Sul confronto con Strakosha: "Io ho un anno in più, lui uno di meno. Lui è bravo tra i pali, gioca bene con i piedi. Sta facendo un bel campionato, e anche io sto lavorando bene, cercando di portare sempre alla vittoria la Roma".



Da titolare è esploso e i numeri parlano per lui: "È il mio miglior momento, ma ogni partita ha il suo momento, la sua storia. Sto lavorando bene, ho lavorato benissimo anche in nazionale sempre pensando al derby, che è cominciato prima del giorno della partita. Mi sento pronto per questa grande gara".