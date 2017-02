A Lione le magie di Totti e Mancini

24 febbraio 2017

Torneranno a incrociarsi dopo 10 anni Lione e Roma. Diverso il palcoscenico il 6 marzo del 2007 era la Champions, il 9 marzo sarà l'Europa League. Il ricordo è dolce a la Gerland c'erano Totti e Spalletti uno in campo, decisivo con una rete, e l'altro in panchina. La vittoria 2-0 è la prima grande impresa europea per il tecnico toscano. E negli occhi degli appassionati resta la rete capolavoro di Mancini con il virtuosismo della bicicletta.

La vittoria apre la porta dei quarti di finale alla squadra di Spalletti, ma poi arriverà la doccia gelata con il Manchester United. La vittoria 2-1 all'Olimpico seguita dalla clamorosa sconfitta 7-1. A vendicare i giallorossi ci pensa Kaka che elimina gli inglesi e lancia il Milan verso la finale e il trionfo 2-1 sul Liverpool. Ci saranno due ex nella sfida. Si tratta di Clement Grenier e Mapou Yanga-Mbiwa. Ma il centrocampista francese, in prestito dal Lione, e in cerca di riscatto a Roma non è inserito nella lista Uefa. E così potrà vedere il doppio confronto solo dalla tribuna. Il difensore sarà in campo e nella capitale ha lasciato un grande ricordo. Quel gol di testa nel derby che valse la qualificazione alla Champions.