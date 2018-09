Roma sconfitta in amichevole, a Benevento finisce 2-1 per i sanniti

06/09/2018

Test più che probante per la Roma di Di Francesco, che schiera un 4-3-3 con Fazio regista in mezzo al campo e tanti giovani dal 1'. Bucchi schiera tutti i titolari e il Benevento dimostra di avere tutte le carte in regola per ambire al ritorno in A: segna al 52' Roberto Insigne, raddoppia Asencio dopo una bella azione di Buonaiuto. Il giovanissimo Bucri accorcia le distanze ribadendo in rete una respinta di Puggioni (78') su conclusione di El Shaarawy.

Tanti esperimenti sia tattici (l'impiego del 4-3-3) che di uomini per Di Francesco, che fa ampio uso della selezione Primavera ma soprattutto schiera Fazio come centrale di centrocampo, con Coric e Pastore ai suoi lati. Fuzato tra i pali, linea a 4 Karsdorp-Jesus-Marcano-Santon, tridente D'Orazio-Celar-El Shaarawy.



Giro palla della Roma in avvio, ma ritmi blandi: i giallorossi tentano di sfondare sugli esterni, ma i sanniti sono molto bravi a scalare all'indietro e non concedono mai la superiorità numerica. All'11' bel contropiede dei campani concluso da un sinistro di Improta, che calcia fuori da buona posizione. Di Francesco chiede alla squadra di aggredire ed accorciare le distanze tra i reparti, ma i ritmi restano blandi. Alla mezz'ora il Benevento perde Nocerino per infortunio, al suo posto entra Del Pinto. Al 32' un bel destro di Letizia da fuori impegna Fuzato in angolo: è il primo vero tiro in porta del match. Al 38' El Shaarawy prova la fuga, ma Gori lo blocca in uscita bassa. Al 44' prima vera occasione per la Roma: tiro a volo di Pastore, la palla sbatte sugli stinchi di un difensore e Gori ha un riflesso felino che impedisce il vantaggio giallorosso.



Nella ripresa il Benevento cambia completamente volto (8 cambi per Bucchi), nella Roma Pezzella per D'Orazio e Cangiano per Celar dopo 13 minuti. Al 52' però arriva il vantaggio dei sanniti, che penetrano facilmente in area e nonostante la doppia parata di Fuzato, riescono a passare in vantaggio grazie a Roberto Insigne. Pastore si sposta nell'insolito ruolo di centravanti ma continua ad essere un oggetto misterioso, mentre il Benevento trova spesso spazi invitanti. Di Francesco continua a ruotare i giovani, Fazio torna in difesa, ed al 20' una bella conclusione di Buonaiuto si spegne di poco a lato della porta di Fuzato. Alla mezz'ora arriva il raddoppio del Benevento: destro a giro di Buonaiuto dal vertice sinistro dell'area, Fusato respinge ma Asensio ribadisce in rete (76'). Dopo due minuti la Roma accorcia le distanze con un'azione fotocopia: conclusione di El Shaarawy, il giovanissimo Bucri ribadisce in rete la corta respinta di Puggioni (78'). I capitolini cercano il pari, ma il Benevento resiste e conquista una vittoria tutto sommato meritata.