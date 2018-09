ROMA, GANDINI SE NE VA: TORNERA' AL MILAN

27/09/2018

La Roma e Umberto Gandini decidono di separarsi, la comunicazione ufficiale è di questa sera: "Risolto il contratto di lavoro in anticipo". L'ormai ex ad giallorosso, che ha spiegato di ritenere conclusa l'esperienza in giallorosso e di essere pronto a nuove sfide professionali, tornerà al Milan: Elliott lo ha individuato come l'uomo con cui tenere i rapporti con l'Uefa, in team con il prossimo ad Gazidis (ufficialmente rossonero da 1 dicembre).