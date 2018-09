ROMA, DZEKO: "A BARCELLONA COME ANIMALI"

27/09/2018

Edin Dzeko, a The Players Tribune, racconta di come si trovi bene a Roma: "Come una seconda casa, volevo fortemente venire in Italia. La serie A è tattica, tattica, tattica mentre l'Inghilterra è velocità, velocità, velocità. E qui posso dire di aver giocato con Totti, anzi dire che è un amico: avrei voluto averlo al mio fianco più anni, avrei segnato molti gol in più". Poi il ricordo della partita di Champions contro il Barcellona, il ritorno della scorsa stagione: "Correvamo come animali dando tutto ciò che avevamo. Al 3-0 di Manolas fu incredibile, non è stato un miracoli: eravamo morti e siamo tornati alla vita".