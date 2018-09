ROMA, DI FRANCESCO: "ORA PIU' CHE MAI 3 PUNTI OBBLIGATORI"

25/09/2018

"Giochiamo in casa, siamo obbligati a cercare a tutti i costi i tre punti visto anche il momento". Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco presentando cosi' in conferenza stampa la partita di campionato con il Frosinone. "Sara' una partita simile - ha detto in riferimento al match con il Bologna - Lo dicono i dati e i numeri, anche l'atteggiamento tattico delle due squadre".