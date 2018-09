ROMA, AFFATICAMENTO MUSCOLARE PER DE ROSSI

14/09/2018

E’ fortemente in dubbio la presenza di Daniele De Rossi nella gara tra Roma e Chievo. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista ha accusato una leggero affaticamento muscolare durante gli allenamenti che dovrebbe indurre Di Francesco a non rischiarlo in campionato preservandolo quindi per la Champions. A prendere il suo posto dal primo minuto contro il Chievo dovrebbe essere Nzonzi.