Rivoluzione in arrivo: gli allenatori potranno chiedere l'intervento del Var

25/08/2018

Rivoluzione in vista per la Champions sull'utilizzo del Var. Oltre all'introduzione del sistema dai quarti di finale in poi (opzione che verrà discussa il 27 settembre a Montecarlo), stando al Times, da questa edizione gli allenatori potranno chiedere direttamente l'intervento della "moviola in campo" una volta per ogni frazione di gioco. Una novità clamorosa, che i membri dell'Ifab presto potrebbero ratificare, modificando il protocollo anche per i principali campionati.