Tas spagnolo conferma squalifica di Ronaldo

22 agosto 2017

Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo. Anche il Tribunale Amministrativo dello Sport spagnolo ha confermato la squalifica di cinque giornate per il campione portoghese per aver spintonato l'arbitro Bengoextea dopo l'espulsione nella gara d'andata di Supercoppa spagnola tra Real e Barcellona. L'organo giudicante ha rilevato come la sanzione applicata dall'arbitro fosse corretta. Dunque, dopo aver già saltato il ritorno contro i catalani e la prima giornata di Liga contro il Deportivo, CR7 dovrà restare ai box anche nelle prossime tre gare di campionato.