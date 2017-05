Real Madrid: mani su Vinicius, il nuovo Neymar

9 maggio 2017

Il futuro è adesso: il Real Madrid non pensa solo a spendere vagonate di milioni per fenomeni affermati ma si lancia anche alla ricerca di giovanissime promesse . Certo, anche in questo caso è necessario firmare corposi assegni visto che per strappare al Barcellona il 16enne Vinicius Junior, ritenuto l' erede di Neymar, i blancos hanno sborsato 40 milioni al Flamengo. Mani anche su Theo Hernandez , 19enne difensore di proprietà dell'Ateltico.

Il quotidiano spagnolo Marca annuncia i nuovi colpi con grande entusiasmo titolando "Il Real Madrid dei prossimi dieci anni": in effetti, le ultime mosse di mercato dei merengues sono in prospettiva. La dirigenza madridista, come assicurato da GloboEsporte.com, avrebbe già fatto sostenere le visite mediche a Vinicius Junior, talento del Flamengo ancora minorenne che potrà sbarcare nella capitale spagnola solo dal 2018. E per assicurarsi quello che viene definito l'asso del futuro, il Real non ha badato a spese: 40 milioni di euro per un ragazzo di 16 anni possono sembrare discutibili ma se il ragazzo è definito da tutti l'erede di Neymar, allora forse tra qualche anno tutti saranno pronti a ricredersi sull'affare. Manca ancora la firma, ma l'operazione sembra provvista di tutti gli accordi necessari.



A Madrid pensano anche alla difesa: ad aver già sostenuto le visite mediche è anche Theo Hernandez, 19 francese di proprietà dell'Atletico ma in prestito all'Alaves. Anche in questo caso, i blancos hanno dovuto battere la concorrenza degli eterni rivali del Barcellona che avrebbero tentato fino all'ultimo di convincere il giocatore intenzionato, però, a sbarcare al Bernabeu. Theo sarà dunque un merengue quando, al termine della stagione, il Madrid verserà 24 milioni per pagare la sua clausola rescissoria. Questo gesto, secondo Marca, pone fine a diversi anni in cui tra Real e Atletico er auin vigore una sorta di "patto di non aggressione". L'annuncio è atteso dopo la finale di Copa del Re che l'Alaves disputerà il 27 maggio proprio contro il Barça.